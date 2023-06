Fortificare i capelli e il cuoio capelluto da sole & sale? Sì | da subito | con alcuni integratori

Leggi su iodonna

(Di giovedì 1 giugno 2023) Glinon sono utili soltanto durante il cambio di stagione: anche l’estate è un momento durante la quale la chioma può avere bisogno di un boost di energia., caldo, sbalzi di temperatura, cloro e salsedine infatti indeboliscono iche possono risultare spenti, opachi e fragili. È in questo momento che, se una dieta equilibrata non è sufficiente, si possono introdurre deglie vitamine, le più adatte per iguarda le foto ...