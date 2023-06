Forfait Monfils | niente sfida a Rune | ' I medici mi hanno consigliato di non giocare'

(Di giovedì 1 giugno 2023) Gaëlnon infiammerà il Roland Garros contro Holger. Alle 23.23 di mercoledì sera il francese si è presentato in conferenza stampa per annunciare che non avrebbe disputato il match ...

"Il medico mi ha consigliato di non scendere in campo" ha detto. Cambia dunque il programma di oggi sul Philippe Chatrier: saranno il tedesco Alexander Zverev e lo slovacco Alex Molcan i ......La sessione serale non vedrà protagonista - a differenza di quanto originariamente preisto - Gael. Dopo l'incredibile successo contro Baez all'esordio, il veterano francese ha datoa ...Le condizioni fisiche Un ritorno felice per Gaelal Roland Garros, dopo ildello scorso anno. Una rimonta da sogno, con una dedica speciale: 'Volevo vincere la prima partita da papà ...

Gaël Monfils non infiammerà il Roland Garros contro Holger Rune. Alle 23.23 di mercoledì sera il francese si è presentato in conferenza stampa per annunciare che non avrebbe disputato il match ...TENNIS Diane Parry défie la révélation Mirra Andreeva (16 ans), tandis que la « night session » sera pour le match Zverev-Molcan, en raison du forfait de Gaël Monfils, blessé au poignet gauche ...