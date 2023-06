Fognini-Ofner in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di giovedì 1 giugno 2023) Fabioaffronterà Sebastiannel terzo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Dopo la vittoria all’esordio contro Auger-Aliassime, il tennista azzurro si è ripetuto contro Kubler, rispettando il pronostico della vigilia e imponendosi sempre in tre set. Sulla sua strada ora l’austriaco, proveniente dalle qualificazioni, che ha sconfitto prima Cressy e poi Korda. I due non si sono mai affrontati in carriera e lo faranno per la prima volta con una posta in palio altissimo. I due si contenderanno infatti l’accesso agli ottavi, dove probabilmente ci sarà Tsitsipas. Cosa farà la differenza: l’esperienza di Fabio o l’entusiasmo di? PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...

I sogni li culla Fabioche, alla veneranda età di 36 anni, è tornato a sentirsi bene e ha voglia di respingere le velleità dell'austriaco. Sarà la seconda gara sul campo n. 14 e ......00 - Tauson vs Avanesyan COURT 14 2°match dalle 11:00: Pavlyuchenkova vs Potapova a seguire -vsa seguire - Varillas vs (13) HurkaczSe non ci fosse,bisognerebbe inventarlo. A volte, in campo, non sarà stato uno specchiato ... E può anche non finire qui, visto che ora incrocerà da favorito l'austriaco, certamente caldo ...

Fognini-Ofner, Roland Garros 2023: programma, orario d'inizio, tv e streaming. Precedenti e tabellone OA Sport

Fabio Fognini affronterà Sebastian Ofner al terzo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione di tennis che si disputerà sulla terra rossa di Parigi. L'appuntamento è per venerdì 2 giugn ...