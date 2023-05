Flop per l’Argentina di Carboni | fuori dai Mondiali u20 con la Nigeria

Leggi su inter-news

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tonfo incredibile delaiUnder 20 contro la. La squadra del talento dell’Inter Valentinperde per 2-0 e esce dalla competizione agli ottavi di finale. SCONFITTA –ha perso per 2-0 contro laagli ottavi di finale deiUnder 20. Valentin, giovane talento dell’Inter classe 2005, ha giocato per 75 minuti ma non è riuscito a replicarsi con gol o assist. Il fantasista numero 10 ha creato quattro chance nitide, ha vinto sette duelli su nove ed è stato forse il migliore in campo del match, ma non ha portato la sua nazionale ai quarti di finale. L’uomo decisivo per laè stato il diciannovenne Ibrahim Muhammad al suo primo gol al minuto 61. La rete della vittoria ...