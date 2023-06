Firenze | stop affitti turistici brevi tipo Airbnb nel centro storico

(Di giovedì 1 giugno 2023) Sta per scattare, a, un divieto, non retroattivo, di utilizzare immobili con destinazione residenziale per, tipici delle piattaforme comee simili, in tutta l'area Unesco del. Lo ha annunciato oggi, 1 giugno 2023, il sindaco Dario Nardella: sarà varata una delibera di giunta per introdurre una modifica al Piano operativo comunale

" L'unico punto positivo " che il sindaco diriscontra nella bozza " è la presenza di un sistema di censimento ". " Inutile " è invece " il limite minimo di due giorni per l'affitt o", perché ...commenta Il Comune diadotterà un provvedimento per il divieto , non retroattivo, di utilizzare immobili con destinazione residenziale per affitti turistici brevi , tipici delle piattaforme come Airbnb e simili, in ...agli affitti brevi in centro Ad annunciare le novità è stato il sindaco diDario Nardella. Il Comune varerà entro fine anno una delibera per introdurre una modifica al Piano ...

Firenze annuncia lo stop agli affitti brevi degli Airbnb nel centro storico TGCOM

Stop a nuovi affitti turistici brevi nel centro storico di Firenze, il commento di Cgil, Filcams Cgil e Sunia sulla delibera annunciata dal sindaco ...Il Comune di Firenze ha annunciato due novità contro il dilagare della piaga delle case destinate solo ai deleteri affitti di pochi giorni: un ...