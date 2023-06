(Di giovedì 1 giugno 2023) Vietato utilizzare immobili con destinazione residenziale perturistici in tutta l’del centro storico di. Adle la disposizione è ildel capoluogo toscano, Dario, che ha spiegato come sarà varata una delibera di giunta per introdurre una modifica al Piano operativo comunale. "Da oggi, primo giugno, prevediamo in tutta l'della città il divieto ad attivare nuove destinazioni d'uso residenziale perturistici- ha detto il primo cittadino - La misura non interessa immobili affittati con Airbnb, affittacamere, B&b, già attivi".

Firenze, sindaco Nardella annuncia stop affitti brevi in area Unesco Sky Tg24

