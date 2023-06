Firenze annuncia lo stop agli affitti brevi degli Airbnb nel centro storico

Leggi Anche Affitti brevi, la bozza del ddl: registro nazionale e obbligo di soggiorno di almeno due notti in centro Nardella: 'Emergenza caro affitti' Sulla questione del caro affitti il sindaco ...Secondo il primo cittadino di, la bozza del governo 'non contiene nessuno strumento utile ed efficace ad affrontare il problema della residenzialità nelle città, del caro affitti, e dell'...A dichiararlo è Federico Pastorello , agente del portiere azzurro, intervenuto ai microfoni di TMW a margine di un evento con gli agenti sportivi organizzato al Viola Park di: Meret - Napoli, ...

Firenze annuncia stop affitti brevi nel centro storico Agenzia ANSA

Il Comune di Firenze adotterà un provvedimento per il divieto, non retroattivo, di utilizzare immobili con destinazione residenziale per affitti turistici brevi, tipici delle piattaforme come Airbnb e ...La decisione del sindaco: "Con effetto non retroattivo". Norma valida da oggi, 1 giugno. La misura non interessa immobili affittati con Airbnb, affittacamere, B&b, già attivi ...