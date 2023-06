Fire TV Stick 4K costa la metà

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 1 giugno 2023) , sconto del 50% per la versione ad altissima risoluzione per avere il cinema a casa tua.Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. HONOR Magic5 Pro scontato di 230€, Z Flip 4 di 470€, S22 di 341€ e iPhone 14 Pro Max di 220€TV4k lo paghi laVedi su Amazon Dispositivi AmazonTVLite con telecomando vocale Alexa Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HDPrezzo in offerta: 27,99€ invece di 34,99€ con uno sconto del 20% Vedi su AmazonTVcon telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) Streaming in HDIn offerta a 29,99€ con uno sconto del 33% sul prezzo consigliato di ...