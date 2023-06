Fiorentina | Terracciano | 'Con il West Ham come con l'Inter | ci giochiamo tutto'

(4 - 3 - 3):; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore: Vincenzo Italiano. Dove vedere la partita ...... Ikoné è il migliore del match(4 - 3 - 3): Cerofolini; Venuti (dal 16 st Dodò), Igor, ... A disposizione:, Dodò, Milenkovic, Bonaventura, Cabral, Castrovilli, Terzic, Ranieri, ...Tanti giovani devono andare via dall'Italia per trovare spazio e non va bene Seresta ... La Roma ha un grande allenatore e una rosa competitiva, lagioca contro un club ...

TMW - Fiorentina, Terracciano: "A Praga ci giocheremo la stagione. Vogliamo un trofeo a Firenze" TUTTO mercato WEB

Tra i giocatori a parlare durante il Media Day alla stampa presente, c’è Pietro Terracciano. Queste le parole del portiere viola: “Dobbiamo affrontate le ultime due partite ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...