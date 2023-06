Fiorentina | Italiano verso il Sassuolo | “Vogliamo concludere il campionato con una vittoria”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ampiamente smaltita la forte e cocente delusione dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Inter, in occasione della finale di Coppa Italia, ed in seguito allo splendido successo tra le mura amiche contro la Roma, per ladi Vincenzoè giunto il momento di proiettarsi all’ultima giornata di, ove si ritroverà di fronte l’osticocapitanato dal tecnico Alessio Dionisi. Match in programma venerdì 2 giungo, alle ore 20:30, in quel del Mapei Stadium, con cui si aprirà il 38° turno di Serie A. Attualmente lasi ritrova ad occupare la 9ª piazza nella classifica generale della Serie A, con all’attivo ben 53 punti – a pari merito col Torino – dopo le prime 37 uscite stagionali. Un bottino sicuramente molto positivo per Arthur Cabral e compagni, che nelle ultime ...

Così il tecnico della Fiorentina alla vigilia dell'ultima sfida di campionato in programma domani a ... il percorso è positivo e speriamo di concluderlo nel migliore dei modi" ha aggiunto. Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia del match contro il Sassuolo valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: 'Il percorso è positivo e speriamo di concluderlo nel migliore dei modi'. Si è conclusa da poco l'ultima conferenza stampa pre-partita di Alessio Dionisi per questa stagione di serie A. Domani (venerdì) al Mapei Stadium arriva la Fiorentina. Un'ultima partita per i neroverdi di certo non semplice considerando il valore, l'organico e la motivazione dei toscani che a brevissimo saranno chiamati ad una finale europea.

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - ''Le voci di mercato Non rappresentano né uno stimolo né un disturbo né un motivo di orgoglio. Semplicemente non le sento perché non mi interessano, l'unico mio pensiero ri ...Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha risposto in conferenza stampa a una domanda sulle voci che lo vedono accostato a diverse panchine ...