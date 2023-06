Fiorentina | Biraghi | «Coppa Italia? Siamo stati superiori all’Inter»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le parole di Cristiano, capitano della, sulla finale dicontro l’Inter e quella di Conference Cristiano, capitano della, ha parlato nel Media Day in vista della finale di Conference League. PAROLE – «Ko in? Dispiace aver fatto una grande partita ed essere tornati a mani vuote dalla finale dicon l’Inter. A volte si dice che è meglio perdere 4-0 senza mai veder la palla, almeno capisci che sei inferiore. Invece ce lagiocati alla pari, a tratti anche meglio, contro una squadra che si giocherà la finale di Champions League. Quella sconfitta ha fatto male, ma non c’è molto tempo per metterci a pensare visto che ci ...

...fosse la miglior stagione delladegli ultimi anni e portare via un trofeo. Contro il West Ham vorrei uscire fuori dal campo senza rimpianti e con la coppa' . Lo ha detto Cristiano...Commenta per primo A meno di una settimana dalla finale di Conference League , per laè già tempo di concentrarsi sulla sfida di Praga. Tra Italiano e la coppa ci sarà di ...Cristiano...(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta,; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore: Vincenzo Italiano. Dove vedere la partita ...

TMW - Fiorentina, Biraghi: "A tratti superiori all'Inter in finale, sarebbe stato meglio perdere 4-0" TUTTO mercato WEB

Il capitano della Viola vede nella Finale di Conference League un modo per concludere in bellezza i due anni del mister in Toscana.Domani il Sassuolo, poi testa a Praga per la finale contro il West Ham FIRENZE (ITALPRESS) - 'Vorrei che questa fosse la miglior stagione ...