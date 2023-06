Finto regista abusa di 12 giovani attrici | chiesti 9 anni di carcere | le faceva spogliare simulando il provino

Avrebbe approfittato di giovani donne che desideravano avere un'opportunità lavorativa nel mondo del cinema . Il sedicenteClaudio Marini , adescava le ragazze, promettendo loro un provino , ma non prima di averne abusato sessualmente . L'uomo ora rischia 9 anni di carcere, questa la richiesta della Procura di ...... secondo la chiave di lettura "politica" del film dellaesordiente Patty Jenkins. Ed è un "... un anno fa, suscitò il nasodi Nicole Kidman in The Hours . Un parere per tutti, quello di ...L'approccio delavveniva sempre nello stesso modo, come in un copione che si ripeteva in ogni presunto provino. Secondo la procura lombarda l'uomo, si spacciava per responsabile di un'agenzia cinematografica ...

Si finge regista, organizza finti casting e violenta 12 donne: chiesti 9 ... Fanpage.it

Avrebbe approfittato di giovani donne che desideravano avere un'opportunità lavorativa nel mondo del cinema. Il sedicente regista Claudio Marini, adescava le ragazze, promettendo loro ...Rischia quasi dieci anni di carcere Claudio Marini, il cinquantenne che si fingeva regista e poi abusava delle candidate durante finti provini per ...