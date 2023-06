Finale Champions League | maxischermo a San Siro | i prezzi dei biglietti

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ladifra Manchester City e Inter sarà visibile anche a San. Per tutti i tifosi che non si recheranno a Istanbul, infatti, ci sarà la soluzione più ‘comoda’ ed economica dello stadio milanese. Per l’occasione, invia eccezionale, sarà allestito, infatti, undi più di 400 metri quadrati per permette ai supporter nerazzurri di assistere alla gara. Il prezzo deiper assistere allaallo stadio Sansaranno in vendita a partire da martedì su vivaticket.com. Gli spettatori potranno sedersi nei settori rosso, verde e blu e nel prato. I tagliandi per il primo anello e il parterre costeranno 20 euro, il secondo anello 14 euro e il terzo anello potrà essere acquistato al ...

Lo stadio di San Siro si veste da open night in occasione della finale di Champions League in programma il prossimo 10 giugno presso l'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia, tra Inter e Manchester City. Il Meazza aperto per i tifosi nerazzurri: questo l'...È un motivo di grande orgoglio, è tanto tempo che un'italiana non giocava una finale di Champions. Il turco Anche il turco Hakan Calhanoglu è stato intervistato dal sito dell'Uefa, proprio in ...Possibile scandalo intorno a Szymon Marciniak, l'arbitro polacco designato per la finale di Champions League del prossimo 10 giugno tra Inter e Manchester City. L'Uefa potrebbe infatti sostituire l'arbitro con una nuova designazione, una decisione senza precedenti quantomeno a ...

Il club nerazzurro comunica l'apertura dello stadio ai tifosi per seguire la sfida contro il Manchester City: "Schermo da più di 400 metri quadrati" ...Sabato 10 giugno Manchester City e Inter si sfidano all'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e sui canali Sky ...