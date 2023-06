Filippa Lagerback sul carcinoma e la depressione del marito Daniele Bossari | “Non mi è pesato nulla”

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 1 giugno 2023) “mi e?. Se ami qualcuno, in alcuni casi devi fare determinate cose e non e? per niente un problema…”, descrive così,, il periodo vissuto insieme al, quanto lui stava combattendo contro ilalla lingua, diagnosticato nel 2022. La coppia, convolata a nozze nel 2018 ma unita da 22 anni, si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Chi, svelando quanto sia stato importante il sostegno l’uno dell’altra nella loro relazione: per lei nelle sue scelte lavorative, dove si è sentita sempre libera e supportata, per lui nei periodi bui dellae del, nei quali non si è mai sentito solo. La prospettiva di poter ...