Filippa Lagerback | il suo futuro dopo la chiusura Rai di CTCF e il commento di Daniele Bossari

(Di giovedì 1 giugno 2023) Lain Rai di Che Tempo Che Fa ha spinto Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ad accettare il contratto con Discovery. I due da settembre debutteranno su Nove proprio con lo storico format. Quale sarà il destino di? Come carinamente anticipato proprio da Fabio Fazio in occasione dei saluti a Che Tempo Che Fa,“se la porteranno dietro” e la notizia l’ha confermata anche la diretta interessata fra le pagine del settimanale Chi. “Fabio Fazio e Luciana Littizzetto su Nove? Certo che li seguirò e ne sono contenta. Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un’occasione: sono contenta di intraprendere una strada nuova con la mia altra famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana. Anche noi tre ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, ...

Con il trasloco di Che tempo che fa dalla Rai al Nove, quale sarà il destino diL'ex modella svedese ha accompagnato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in tutte le puntate del programma di Rai 3. E ora, in un'intervista al settimanale Chi , ha rivelato che ...e Daniele Bossari si raccontano in una lunga intervista al settimanale Chi, in un momento piuttosto particolare, soprattutto per la modella che si trova dopo più di vent'anni a ...Giuliano Ferrara si dice dispiaciuto di dover 'criticare la Schlein nel momento in cui ha preso una bastonata' ma 'prima di diventare profeta della leggerezza cromaticamente corretta, Elly era ...

Filippa Lagerback seguirà Fazio e Littizzetto sul NOVE: Assurdo, ma la prendo come un'occasione Fanpage.it

Filippa Lagerback parla del passaggio di Fabio Fazio su Nove e parla di assurdità. Ecco le parole dell'ex modella svedese. Filippa Lagerback, la moglie di Daniele Bossari e presenza fissa nel programm ...Con il trasloco di Che tempo che fa dalla Rai al Nove, quale sarà il destino di Filippa Lagerback L'ex modella svedese ha accompagnato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in tutte le puntate del progra ...