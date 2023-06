Figlio degli anni 80? Non potrai dimenticarti di questi cantanti oggi spariti nel nulla | ecco che fine hanno fatto

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le canzoni diartistiballare e cantare intere generazioni.la storia delle “meteore”80. Gli’80 sono stati un periodo dorato per la musica italiana. In quel decennio, il pubblico italiano ha visto emergere diverse “meteore” musicali chelasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale dell’epoca. Con questo termine si definiscono artisti cheraggiunto un grande successo in un breve lasso di tempo, ma che, per una serie di motivi, non sono riusciti a mantenere la stessa rilevanza nel corso. Sabrina Salerno e Jo Squillo sono due icone della musica’80 (Foto Ansa) – grantennistoscana.itNonostante la loro breve ...