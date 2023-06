(Di giovedì 1 giugno 2023) EA Sports e la LegaA hanno da poco annunciato ildiA: ad aggiudicarsi il premio come giocatore del mese del campionato italiano è stato l’attaccanteSalernitanaDia Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficialeLegaA Il premio EA SPORTS Player Of The Month diè stato assegnato al calciatoreSalernitanaDia e la sua card Player Of The Month sarà disponibile nella modalità Ultimate Team di23 da venerdì 2 giugno alle ore 14.00. La consegna del trofeo ecard Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Cremonese – Salernitana, in programma sabato 3 ...

FIFA 23: Boulaye Dia POTM di maggio della Serie A! FUT Universe

Il premio Ea Sports Player Of The Month di maggio e' stato assegnato al calciatore della Salernitana Boulaye Dia e la sua card Player Of The Month ...Boulaye Dia récompensé! L’attaquant international sénégalais est nominé pour le titre de meilleur joueur du mois de mai en Serie A. S’il le remporte, ce sera ...