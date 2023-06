Fidanzato killer di Senago | il padre dell' amico | Faccia d' angelo | lo consideravano il più bello della compagnia

Leggi Anche Senago,di Giulia Tramontano insultato all'uscita da casa Leggi Anche Senago, ilfermato per l'omicidio: 'Ho ucciso Giulia Tramontano a coltellate e ho cercato di ...Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sabato 27 maggio - ovvero il giorno prima della denuncia di scomparsa da parte del- , Tramontano incontra l'amante del compagno , una sua ...Giulia Tramontano , la giovane donna di 29 anni, al settimo mese di gravidanza, non è scappata, senza lasciare tracce. E' stata barbaramente uccisa con diverse coltellate dal suo, e papà del bambino che portava in grembo: Alessandro Impagnatiello, 30 anni, barista. La svolta alle 2 di questa notte con la confessione da parte dell'uomo e l'indicazione ai carabinieri ...

Al centro dell’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese uccisa dal suo fidanzato che ha anche tentato di bruciarne il cadavere, c’è la doppia vita del suo compagno Alessandro I ...Il giovane reo confesso è accusato di omicidio della compagna 29enne, incinta al settimo mese, soppressione di cadavere e interruzione di gravidanza ...