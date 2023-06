Fiat Topolino - tornata e ora c' è il VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tutto confermato: come anticipato l'anno scorso da Quattroruote, laha scelto il nomeper la sua microcar elettrica e ha impostato il progetto sulla base della Citroën Ami, il quadriciclo del marchio francese che, sempre nell'ambito del gruppo Stellantis, ha già dato vita alla tedesca Opel Rocks-e. Ha la sua personalità. Questo nuovo modello pensato per la micro-mobilità cittadina a zero emissioni, come si vede chiaramente dalla prima foto diffusa dalla, non nasconde la sua derivazione dall'originale d'Oltralpe, di cui mantiene tutti i concetti fondamentali, ma se ne distanzia per un trattamento estetico dalla personalità piuttosto spiccata. Analizziamo il design: il frontale. Il muso della, in particolare, è la parte della (piccola) carrozzeria a cui viene affidato il compito più importante ...