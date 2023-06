Festa scudetto Napoli 2023 | la città si prepara al 4 giugno

(Di giovedì 1 giugno 2023) Metro, bus e funicolari fino alle 2sialladel 4. “La quota di turisti tifosi del, o più semplicemente appassionati di calcio, attirati adai festeggiamenti che avverranno indomenica per lovinto dalla squadra di Spalletti, è sempre molto consistente e non accenna a diminuire”, sottolinea il presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno Vincenzo Schiavo. ?S?arà prolungato fino alle 2 di notte l’orario di esercizio di bus, funicolari e metropolitana domenica 4in occasione di-Sampdoria, ultima partita del campionato di Serie A in programma alle 18.30 allo ...

Fervono i preparativi per lae Anm schiera il servizio straordinario di metro, funicolari e bus per domenica 4 giugno. Aumentano le corse anche per la Linea 2. Il Comune intanto istituisce nuovi dispositivi di ...ANM in relazione alla manifestazione per i festeggiamenti dello, il 4 Giugno , offrirà un servizio così articolato: - Metro Linea 1: la circolazione è limitata alla tratta Piscinola/Dante con servizio senza interruzioni fino alle ore 02.00 del giorno ......Napoli - Sampdoria Squadra in casa Napoli Squadra avversaria Sampdoria Alla fine sono soltanto tre i maxi schermi che per domenica 4 giugno il Comune di Napoli predisporrà per ladel ...

"Con il presidente De Laurentiis abbiamo sottoscritto l'intesa per l'organizzazione della festa per il terzo Scudetto del Napoli. (ANSA) ...Conduce Stefano De Martino. Ci sarà anche la storica compagna del Pibe de oro, Claudia Villafane. Tre maxischermi in città ...