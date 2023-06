Festa Scudetto | il malumore di Forza Italia | “Sarà un evento privato | dimenticato il resto della città”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI consiglieri comunali di, Salvatore Guangi e Iris Savastano, hanno diramato una dura nota di protesta sullaufficiale del Napoli in programma domenica 4 giugno allo stadio Maradona. Di seguito il testo. “Quella di domenica è unaa metà. Unalimitata a 50.000 fortunati che hanno vinto una vera e propria lotteria su TicketOne per conquistare un biglietto. I proventi ovviamente andranno esclusivamente nelle casse del Napoli Calcio e che non bastando tale incasso al PatronFilmauro si è assicurato l’esclusiva televisiva su televisioni private e pubbliche. Ma dov’è il pullman scoperto per il? Da nessuna parte, fermo in garage. Per ...

Quanto alle tempistiche per decidere il tutto, si farà chiarezza la prossima settimana dopo la, quando si capirà definitivamente se Giuntoli otterrà il lasciapassare da De Laurentiis o ...Continuano i preparativi per i festeggiamenti del terzopartenopeo in occasione di Napoli - Sampdoria, match della trentottesima e ultima giornata di Serie A (domenica, ore 18:30). Sarà presente anche Claudia Villafane , la ex moglie di Diego ...Piazza del Plebiscito si prepara alla grandedel Napoli del 4 giugno , ospitando non solo il grande maxischermo che consentirà ai presenti di seguire la partita e lo show finale dello stadio Maradona , ma anche diverse attrazioni: ...

Festa scudetto in piazza Edizione Caserta

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato una notizia nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Domani verranno a Napoli Claudia Villafañe e Giannina Maradona a visit ...Domenica 4 giugno allo stadio Maradona per i festeggiamenti del terzo scudetto partenopeo sara' presente anche Claudia Villafane, la ex moglie di Diego ...