Festa della Repubblica | la programmazione Rai

(Di giovedì 1 giugno 2023) Rai(US RAI) 2 giugno 1946 venticinque milioni di italiane (ed era la prima volta per le donne) e di italiani si recarono alle urne per votare l’Assemblea costituente e per il referendum istituzionale che doveva decidere frae Monarchia. La Corte di Cassazione rese noti i risultati definitivi del referendum:12.717.923 voti (54,3%), Monarchia 10.719. 284 voti (45.7%). Nacque così laItaliana. Una ricorrenza importante che, ogni anno, la Rai celebra con unadedicata. Quest’anno si parte da Rai 1: oggi, in diretta alle 17.50, “Concerto per la”, dal Palazzo del Quirinale l’Orchestra Sinfonica Nazionale...

Ma ora vi lascio: domani (cioè oggi) è laRepubblica, e la festeggerò nel mio collegio. Dormiamo sopra a questa giornata impegnativa, ma divertente, e non reagiamo alle provocazioni.Siccome la star è lei, Giorgia Meloni fa di tutto per non esserlo. Non si getta sulla, come se fosse la padrona. 'Ma figuriamoci, siamo in tanti...'. Ed è vero. Ma il debutto di Meloni da premier alla celebrazione del 2 giugno nei giardini del Quirinale è per tutti un'attrazione irresistibile. Ma ...Le Maire: "La normativa Euro 7 è inutile" La protesta in trasfertaFiom: a Parigi da Tavares per laRepubblica L'ultimo rilancio di Portovesme: una giga factory per il recupero ...

Stiamo parlando del registro della motovedetta V5006 della Guarda di Finanza ... perquisizione firmato dal procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia e dal pm Pasquale Festa. Che descrivono un groviglio ...NAPOLI -"Con il presidente De Laurentiis abbiamo sottoscritto l'intesa per l'organizzazione della festa per il terzo Scudetto del Napoli. La Regione Campania, attraverso la Fondazione Campania dei ...