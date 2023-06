Festa della Repubblica 2023 in tv | dove seguire le celebrazioni in diretta e a che ora

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il 2 giugno è una data che segna un momento cruciale nella storia dell’Italia: il giorno in cui il popolo italiano, chiamato per la prima volta a suffragio universale, decise di abbandonare la monarchia dei Savoia, compromessa con il ventennio fascista e la seconda guerra mondiale, per abbracciare lacostituzionale. Fu un voto storico, che vide anche le donne esprimersi per la prima volta nelle urne, e che sancì la nascita di una nuova Italia democratica e sovrana. Il referendum istituzionale, che si svolse tra il 2 e il 3 giugno del 1946, riportò un risultato netto: su oltre 24 milioni di votanti, il 54,3% optò per lae il 45,7% per la monarchia. Il 10 giugno i risultati furono resi noti e il 18 giugno la Corte di Cassazione li proclamò ufficiali: l’Italia era diventata una...