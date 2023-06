Ferdinando Carretta trovato morto in casa | sterminò la famiglia | aveva 61 anni

(Di giovedì 1 giugno 2023) (Adnkronos) – E’ statoin, l’uomo che nel 1989 a Parma uccise i genitori e il fratello a colpi di pistola., 61, era malato da tempo e viveva a Forlì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvistati da una vicina che non lo vedeva da giorni. Dai rilievi del medico legale sul corpo è stato accertato che la morte è dovuta a cause naturali. L'articolo proviene da Italia Sera.

È stato trovato morto nel suo appartamento a 61 anni, che uccise i genitori e il fratello nel 1989 a Parma, quanto aveva 27 anni. Confessò l'omicidio soltanto nove anni dopo, in un'intervista televisiva al programma Chi l'ha visto , ...E' stato trovato morto in casa, l'uomo che nel 1989 a Parma uccise i genitori e il fratello a colpi di pistola., 61 anni, era malato da tempo e viveva a Forlì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ...uccise nella casa di famiglia i propri genitori e il fratello minore quando aveva 27 anni. Successivamente scappò nel Regno Unito. Confessò in pubblico il suo reato durante un'...

Trovato morto Ferdinando Carretta: nel 1989 sterminò la sua famiglia a Parma TGCOM

A dare l'allarme è stato un vicino di casa che non lo vedeva da qualche tempo. Dal 2015 era ritornato in totale libertà.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...