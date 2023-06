Femminicidio Giulia Tramontano | smettete di educare le donne a non essere uccise | le parole della pm fanno male a tutti

Leggi su donnapop

(Di giovedì 1 giugno 2023) Un’altra vittima disistemico,è morta uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello e il primo appellopm Letizia Mannella è rivolto allee a come non farlo succedere. Non è più sostenibile, non è più accettabile, non è più gestibile, non è più comprensibile, non è più tollerabile, non è più...