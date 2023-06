Femminicidi in Italia | con Giulia Tramontano e Paola Romano le vittime del 2023 sono 14

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 1 giugno 2023)in, conledelsalgono a 14. Ecco le principali cause dio Mentre si parla ancora dell’assassinio di, vittima del suo compagno, da cui aspettava un bimbo, arriva la notizia dell’uccisione di un’altra donna. Si tratta di, 58 anni e originaria di Caserta, in servizio alla Camera dei Deputati, uccisa a Roma con tre colpi di pistola nella mattinata di oggi, venerdì 1 giugno, da un collega, Massimiliano Carpineti, che poi si è tolto la vita. Sale drammaticamente a 14 il numero delledio in...