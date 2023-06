Femminicidi | da Giulia 23 anni ad Antonia 86 volti e storie delle 47 donne ammazzate nel 2023

(Di giovedì 1 giugno 2023) Con l’assassinio dell’ispettore di polizia Pierpaola Romano, 58, uccisa questa mattina da un suo collega a Roma, salgono a 47 il numerodall’inizio del. Sono 39 quelle uccise dal partner o da un ex:che impongono la media impressionant di 8 al mese. Gli ultimi dati ufficiali a disposizione sono quelli aggiornati al 28 maggio dal Dipartimento di pubblica sicurezza nel report settimanale pubblicato sul sito del Viminale.Dal 1 gennaio al 28 maggio del, dice il report, in Italia sono stati registrati complessivamente 129 omicidi. Le vittimesono 45, di cui 37 sono state uccise in ambito familiare o affettivo. Ad esse vanno aggiunte quelleultime ore: la poliziotta Pierpaola ...

C'è una rosa bianca infilata nella cassetta della posta diTramontano, davanti alla casa di Senago, a nord di Milano, in cui abitava con Alessandro ... dine succedono troppi casi, ma ...Passano le ore e il contesto in cui è maturato il femminicidio si completa con un lancio d'Ansa: 'aveva già sopportato atteggiamenti violenti' . Isono sempre atti finali ed ...A volte ci soffermiamo solo sul titolo: guerra, governo, PNRR, disastri naturali,. ... legittimamente sgomenti, sporgendo denuncia di scomparsa il giorno dopo, dove ha raccontato che...

Femminicidi, quasi otto vittime al mese nel 2023. Le donne uccise per mano del partner sono 22 RaiNews

Senago (Mi), 1 giu. (askanews) - C'è una rosa bianca infilata nella cassetta della posta di Giulia Tramontano, davanti alla casa di Senago, a nord di Milano, in cui abitava con Alessandro ...L'omicidio di Giulia Tramontano, "un'altra tragica vicenda di femminicidio", a "noi donne insegna che non dobbiamo mai andare a un ultimo incontro di spiegazione", come avvenuto per la 29enne che era ...