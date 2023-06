Fazio e Annunziata | cosa è successo davvero Minoli sbugiarda i teoremi sinistri

(Di giovedì 1 giugno 2023) Giovanniin un'intervista al Corriere della sera smonta buona parte della narrazione della sinistra sui casi Fabioe Lucia. Ma quale occupazione della Rai, insomma, e soprattutto ma quale epurazione. Il veterano della tv pubblica - celebre il suo Mixer - commenta che "la situazione ha dei lati comici. La tv a giugno e luglio sembra il calciomercato". Sulle accuse di occupazione politica della Rai da parte del governo di Giorgia Meloni,afferma: "C'è una legge, la Renzi, che fa dipendere la Rai dal governo in carica: la si è applicata. Punto". E c'è pluralismo: "Ci sono un ad e un direttore generale, interni alla Rai, che devono far ripartire un'azienda immobile da tre anni, velocemente e bene, con gli occhi puntati addosso e tanti pregiudizi. Gli stessi che gravano su Meloni che però li ...

Non che questa nuova Rai gli faccia ribrezzo, come fa ribrezzo ae Gramellini. Ma, dopo un dialogo con i nuovi vertici della Tv di Stato, ha scelto di restare a condurre Quarta ...' Non sopporto nessuno dei due '. Altro che tele - martirio, per Michele Santoro l'addio dei due conduttori alla Rai è da leggersi in tutt'altra ottica. Su La7, il giornalista ...Chi entra e chi esce Tra le urgenze c'è da riempire il buco lasciato da Fabio, che ha annunciato il suo passaggio a Discovery, e da Lucia, che si è dimessa in contrasto con le scelte ...

In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista ha detto di non aver capito la tempesta che si è scatenata sull’addio di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. “Due signori professionisti che, per ...Non vede scandali politici, perché "c’è la legge Renzi, che fa dipendere la Rai dal governo in carica: la si è applicata.