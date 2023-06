Fassina | “Da Bankitalia richieste di civiltà alle destre”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha chiesto l’introduzione di un salario minimo. Stefano, economista ed ex viceministro dell’Economia del governo Letta, oggi presidente dell’associazione Patria e Costituzione, che ne pensa? “È requisito minimo di, ancor di più dopo il taglio del Reddito di Cittadinanza in chiave punitiva e l’eliminazione delle paratie alla precarietà introdotte dal Decreto Dignità ai tempi del Governo Conte I. Il messaggio della destra è chiaro: la povertà e i salari da fame sono una colpa individuale, non un dato sociale. Aggiungo che va approvata una legge per certificare la rappresentanza sia dei sindacati sia delle associazioni datoriali in modo da decimare la giungla dei contratti nazionali pirata e dare valore erga omnes a pochi contratti sottoscritti dorganizzazioni più ...