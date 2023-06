Fantacalcio | 5 centrocampisti da schierare per la 38a giornata di Serie A

(Di giovedì 1 giugno 2023), ultimo capitolo. Ecco chi sono i 5daassolutamente per la 38adiA. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO POTRESTI SEGUIRCI SUL NOSTRO INSTAGRAM È tutto finito: domani ci appresteremo a dar inizio all’ultimo turno di campionato salutando il calcio nostrano fino alla fine di Agosto. Saranno sì, un paio di mesi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

da schierare alCome primo centrocampista, troviamo Orsolini. Fresco del Premio 'Giuseppe Prisco' per lealtà, correttezza e simpatia sportica: punterà a onorarlo già ...Esaminiamo le possibili scelte per il. DIFENSORI Nello scorso turno di campionato ...Due gol consecutivi, reti di pregevole fattura e che dimostrano sempre di più l'...Ai box restano soltanto iCataldi e Marcos Antonio. Con almeno il quarto posto in ....it per Adnkronos

37ª giornata Serie A: 5 centrocampisti da schierare al Fantacalcio Fantacalcio ®

Fantacalcio, ultimo capitolo. Ecco chi sono i 5 centrocampisti da schierare assolutamente per la 38a giornata di Serie A.Da Gollini a Maignan fino a Ravaglia: ecco i portieri consigliati e sconsigliati al fantacalcio nella 38a giornata di Serie A.