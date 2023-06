Fantacalcio | 5 centrocampisti da non schierare nella 38ª giornata di Serie A

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 1 giugno 2023) Per l’ultima volta in questa stagione, andiamo a vedere insieme quali sono i 5da nonassolutamente per la 38ªdiA. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’ultimo turno di campionato si aprirà domani, venerdì 2 Giugno, ad un orario insolito (20.30) con la sfida tra Sassuolo e Fiorentina. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.