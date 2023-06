Fabio Fazio ringrazia Pippo Baudo con un videomessaggio | ' Un atto di gentilezza | ho apprezzato tantissimo'

Baudo ha apprezzato l'intervento della Litizzetto, così come l'atteggiamento diin occasione della puntata di addio alla Rai , tant'è che alcuni giorni fa ha dichiarato: 'Era una ...Esclusione - ammazzamento della diversità - Dice Santoro die Lucia Annunziata che hanno preso l'uno "una paccata di miliardi" e l'altra ha preso confidenza con la "collusione col ...Giovanni Minoli , che stasera 1 giugno sarà in onda in seconda serata su Rai tre con Mixer. Vent'anni di televisione, sulla nuova Rai non la pensa comee Lucia Annunziata perché secondo il giornalista non esiste alcuno scandalo sulla gestione di viale Mazzini da parte del governo di Giorgia Meloni : 'C'è una legge, la Renzi, che fa ...

Fabio Fazio e il telone raffazzonato che faceva bagnare i suoi ospiti: “Ho chiesto a tutti i direttori… Il Fatto Quotidiano

Pippo Baudo è stato menzionato da Luciana Litizzetto nell'ultimo monologo della stagione a Che tempo che fa: citato come uno dei padri della televisione pubblica. Baudo ha ...Dopo Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Lucia Annunziata, c'è aria di addio alla Rai anche per Massimo Gramellini: cosa ha detto a Le Parole ...