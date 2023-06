Fabio Fazio e il telone raffazzonato che faceva bagnare i suoi ospiti | “Ho chiesto a tutti i direttori generali di sistemarlo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Attesa più di sempre, la rubrica chetiene sul settimanale Oggi. Perché c’era da aspettarsi che il conduttore di Che Tempo che Fa parlasse di Rai, di addii e di nuove prospettive targate Discovery. Ora, la cosa soprendente è che al centro della rubrica dic’è un, scelta come simobolo. “Tra la zona studi e i camerini della Rai di Milano-Mecenate dove abbiamo fatto Che tempo che fa, c’è un cortile all’aperto sormontato da una specie diche però non copre interamente lo spazio. – scrive– Mancano una manciata di metri dove pioggia e neve si insinuano sgocciolando sugli abiti deglie di chi sta per entrare in studio. Quattro metri, poco più poco meno”. E ancora: “A...