Fabio Capello | «L’infanzia | Berlusconi | il Milan e il Real Madrid | ecco la mia vita»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 giugno 2023), ex allenatore e ora opinionista a Sky si è raccontato al Corriere della Sera tra infanzia e carriera, 76 anni, ex allenatore di tante squadre vincenti, oggi è opinionista a Sky. Ha un legame profondo con la sua terra d’origine. Nato a Pieris, in provincia di Gorizia, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, spaziando dalalla sua carriera. PRIMO RICORDO – «É legato al mio paese, Pieris, dove vivevamo in sei con lo stipendio di mio papà, maestro elementare». DOPOGUERRA – «Non erano certo anni di agiatezza, abitavamo in una casa popolare. Mia sorella dormiva a casa dagli zii perché non c’era posto per tutti». SVAGHI DA BAMBINO – «Avevamo solo il campo da calcio. Poi, d’estate, i bagni nell’Isonzo, con i tuffi dal ponte sulla ferrovia». IL GOL ...