Fabio Capello | «Ecco chi è il più grande che ho allenato Lo scudetto della Roma? La società non ha festeggiato e mi sono offeso»

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’re: papà era maestro elementare, mia sorella dormiva dagli zii perché da noi in casa non c’era posto

Tirò fuori gli esiti quando mi affidò la panchina" Bildnummer: 06096759 Datum: 27.06.2010 Copyright: imago/BPI England managerlooks dejected ..., ex allenatore e ora opinionista a Sky si è raccontato al Corriere della Sera tra infanzia e carriera, 76 anni, ex allenatore di tante squadre vincenti, oggi è opinionista ..., ex calciatore ed allenatore, si confessa in un'intervista al Corriere della Sera. Nel colloquio con Aldo Cazzullo il mister racconta il suo rapporto con Silvio Berlusconi : "È sempre ...

Fabio Capello: «Ecco chi è il più grande che ho allenato. Lo scudetto della Roma La società non ha... Corriere della Sera

Capello svela: «È il migliore che abbia mai allenato». Le dichiarazioni dell’ex allenatore bianconero Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, è stato intervistato dal Corriere della Sera. Agnelli ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...