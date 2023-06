F1 | Sergio Perez | “Verstappen è fortissimo | ma battibile nell’arco di una stagione”

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) Resettare dal GP di Monaco e ripartire: questo è l’obiettivo di. Il messicano è incappato in un bruttissimo weekend nel Principato, nel quale ha sbagliato durante le qualifiche e ha concluso la gara fuori dalla zona punti, perdendo così ben 25 punti dal compagno di squadra Max. Queste le parole del secondo pilota Red Bull in vista del GP di Barcellona di questo fine settimana: “È difficile lasciarsi alle spalle tutto, ma per me la cosa più importante di queste situazioni è accettare quando commetti un errore, chiedere scusa alla tua squadra prima di tutto, e poi imparare da questo e comprendere perché è successo, e io l’ho fatto.” Ecco cos’ha appreso il messicano dal fine settimana appena concluso: “Abbiamo deciso all’ultimo minuto di fare quel giro in qualifica e poi abbiamo avuto l’Alpine proprio davanti a noi ...