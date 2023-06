(Di giovedì 1 giugno 2023) "è unaper me, sono felice di tornare a casa. È un circuito che in passato mi ha trattato 'bene'. Qui ho visto la Ferrari la prima volta, e ora correre qui con la Rossa è ...

è una gara speciale per me, sono felice di tornare a casa. È un circuito che in passato ... e ora correre qui con la Rossa è speciale": così il ferrarista Carlosnella conferenza ...Queste le parole di Carlos, numero 55 della Ferrari intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti tenutasi alla vigilia del weekend diper il Gran Premio di Spagna. "Si tratta ...La gara di casa e le ambizioni di podione parla al giovedì della gara a, che resta sempre "una gara molto speciale, come si può immaginare. È un circuito che mi ha trattato molto ...

F1: Sainz, Barcellona per me gara speciale - F1 Agenzia ANSA

Degli aggiornamenti che servono come l’acqua nel deserto per Leclerc e Sainz, che a Monaco sono rimasti a guardare ... in regola per conquistare il gradino più alto del podio. F1 Barcellona, dove ..."Barcellona è una gara speciale per me, sono felice di tornare a casa. È un circuito che in passato mi ha trattato 'bene'. (ANSA) ...