F1 | Max Verstappen | “Io voglio continuare a vincere | non mi interessano i record”

(Di giovedì 1 giugno 2023) La fame c’è sempre. Max, trionfatore per la quarta volta in stagione a Montecarlo, si presenta ai nastri di partenza del GP di Spagna 2023 di F1 con la voglia di conquistare un altro successo. All’olandese non interessa tanto quanto si è fatto, ma quello che resta da compiere. Una mentalità vincente. Ai microfoni della conferenza di stampa, alla vigilia del weekend di Barcellona, Max è stato molto chiaro rispetto alle sue intenzioni, partendo da quanto ottenuto nel Principato: “A Monaco è stato un gran bel weekend, siamo riusciti a fare uno stint lungo sulle medie, non previsto ma necessario. Poi la pioggia… ma nel complesso una buona gara e quando è finita ne sono stato felice. Aggiornamenti in Spagna? Sembrano buoni e dovrebbero aiutarci ad avere un bel bilanciamento”, le considerazioni del neerlandese. “Io...

VOLA - A distanza di una settimana dall'ultimo appuntamento torna il mondiale di Formula 1 con il Gp di Spagna 2023 , settima prova in calendario.arriva dopo la schiacciante prova di forza che lo ha visto trionfante tra le insidiose strade del Principato di Monaco. Dietro di lui e la sua Red Bull si è creato quasi il vuoto, con ...L'anno scorso, il vincitore del Gran Premioha utilizzato in gara una strategia a tre soste come la maggior parte dei suoi avversari, alternando Soft e Medium. L'introduzione della ...Di contro, i favori del pronostico sono come sempre quest'anno sulle spalle del team Red Bull Racing cone Sergio Perez, mentre proveranno a dar loro fastidio il padrone di casa ...

'A Monaco weekend positivo ma monoposto non al massimo' BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Arriviamo da un weekend positivo come quello di ...Pronostici F1 GP Spagna 2023. Nessuna sosta per la Formula 1 che si sposta da Montecarlo al Montmelò con il Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento di una stagione che finora ha sempre visto vince ...