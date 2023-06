F1 | Leclerc | ' aggiornamenti un primo step | speriamo arrivino i risultati'

(Di giovedì 1 giugno 2023) Barcellona, 1 giu. - (Adnkronos) - "Gliche vedremo sulla vettura qui a Barcellona solo un, ne arriveranno altri per rendere la macchina migliore in ogni tipo di condizione. C'è tanto lavoro dietro,di raccoglieregià qui nel Gp di Spagna". Così il pilota della Ferrari Charlesalla vigilia delle prime prove libere sul circuito di Montmelò. "Spero che questi cambiamenti ci permettano di avere una macchina buona in tutte le condizioni di gara. Per adesso siamo prestanti solo in qualifica e quando usciamo da questa finestra facciamo sempre tanta fatica", aggiungea Sky Sport.

Consistenza cercasi L'obiettivo degliè stato illustrato nel paddock da Charles. La priorità a Maranello non è trovare prestazione pura, quanto migliorare la consistenza della ..."Per noi, obiettivamente - aggiunge- è stato un inizio di stagione deludente, perché ... Spero che con glidi questo weekend potremo fare dei progressi, anche perché abbiamo ..."Per noi, obiettivamente - aggiunge- è stato un inizio di stagione deludente, perché ... Spero che con glidi questo weekend potremo fare dei progressi, anche perché abbiamo ...

