F1 | Gp Spagna Sainz Bello correre in casa | aggiornamenti positivi

(Di giovedì 1 giugno 2023) "Dovranno essere i primi passi avanti di una lunga serie" BARCELLONA () - "Gliche porteremo in questo weekend ci danno fiducia,inmi trasmette un'energia speciale". Queste le parole di Carlos, numero 55 della Ferrari intervenuto nel corso della conferenza sta

da Barcellona,Dopo la prestazione negativa di Monte Carlo, la Ferrari e Carloscercano il riscatto al Montmelò, pista di casa del pilota spagnolo, il quale ha come obiettivo quello di salire almeno sul ...... Carlos, vorranno ben figurare, ci sarà da pedalare parecchio. Di contro, i favori del ... Ecco tutti i segreti del circuito che ospiterà il GP didomenica prossima, di seguito troverete la ...Dopo Montecarlo a casa Leclerc, ecco lain casa. Il risultato nel Principato non è stato esaltante per la Ferrari che domenica però proverà a fare il salto di qualità, anche con qualche aggiornamento alla vettura. Sarà un week ...

Sainz nella sua Spagna: 'Spero che arrivi un grande risultato' Agenzia ANSA

Pronostici F1 GP Spagna 2023. Al Montmelò si corre la settimana gara di un Mondiale di Formula 1 dominato dalle Red Bull finora.Il Circuit de Barcelona-Catalunya ospita il GP di Spagna, settimo appuntamento della stagione, riproponendo il layout in uso fino al ...