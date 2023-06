F1 GP Spagna | orari diretta TV e streaming

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il GP dia Montmeló si avvicina e in questo articolo vi diremo glidellaTV edella gara di F1. Scopriamo dove vederla Il nuovo Gran Premio del mondiale è dietro l’angolo e nell’attesa di scoprire come si comporteranno i vari piloti con le loro monoposto, facciamo un piccolo riassunto di quanto avvenuto fino a questo momento. Il GP di Monaco regala sempre grandi emozioni, nonostante la totale assenza di sorpassi dovuta alla poca larghezza dello stesso. Fin dalla qualifica si poteva intuire che la gara non sarebbe stata tranquilla e, per buona parte è stato così. Dopo una metà gara del tutto anonima, la pioggia è arrivata scrosciante, portando con sé non solo l’acqua, ma anche quella scintilla che ha riacceso la gara. Con il circuito mezzo bagnato e mezzo asciutto, i piloti hanno ...

Informazioni, date edel Corpus Christi di Toledo Nome: Semana Grande - Corpus Christi Dove: centro storico di Toledo (). Data: dal 4 all'11 giugno 2023.e programma: il giorno ...Il calendario, il programma, glie come vedere in tv i Mondiali femminili di Vienna 2023 di basket 3X3 . Alla Rathausplatz ...35 - Austria - Olanda (Pool A) Ore 19:20 -- Francia (Pool ...Il lavoro in prospettiva, poi, andrà avanti dopo il GP di( qui trovi glidel week end ) con la due giorni di test destinati allo sviluppo delle gomme 2024 e saranno Mercedes e Ferrari i ...

GP Spagna: orari e diretta TV su Sky, Now e TV8 La Gazzetta dello Sport

Da Montecarlo si passa alla Catalogna, in particolare a Barcellona. Una settimana dopo il GP di Monaco, si rimane in Europa per il Gran Premio di Spagna, settima tappa del Campionato Mondiale 2023 di ...Le prove libere del Gran Premio di Spagna 2023 sul circuito di Montmelò a Barcellona di F1 saranno visibili domani in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming de ...