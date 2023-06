F1 | GP Spagna 2023 | orari prove libere | programma | tv | streaming 2 giugno

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) Da Montecarlo si passa alla Catalogna, in particolare a Barcellona. Una settimana dopo il GP di Monaco, si rimane in Europa per il Gran Premio di, settima tappa del Campionato Mondialedi Formula 1, in scena dal 1991 ogni anno nel circuito al Montmelò della città catalana. Vedremo se sarà un altro weekend appannaggio di una Red Bull che sembra infermabile: Max Verstappen ha vinto anche a Montecarlo una gara non banale nella quale è entrato anche il fattore pioggia, mentre Sergio Perez si deve riscattare dopo il fine settimana monegasco da dimenticare. Riflettori puntati anche sulla Mercedes e sulla Ferrari, scuderie che testeranno l’efficienza dei nuovi aggiornamenti, passaggio cruciale per pianificare al meglio il resto della stagione: a Montecarlo la scuderia tedesca ha mostrato dei miglioramenti e la gara è stata buona da parte di ...