F1 GP Spagna 2023 | Leclerc | “Gara fondamentale | speriamo di ottenere piccoli miglioramenti”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Alla vigilia del weekend del GP di, Charlesha parlato con la stampa: “Non ci aspettiamo miracoli, madi. Personalmente non mi aspetto grandi cambi. La macchina al momento è bizzosa e appena usciamo dalle condizioni della qualifica, con gomme nuove e vento sotto controllo, perde tanto carico aerodinamico. La speranza è di migliorare le performance o quantomeno essere più regolari“.ha poi proseguito: “Il circuito di Barcellona è il migliore per capire a che punto siamo, perciò questasarà. Qui possiamo capire se ivanno dalla parte giusta ed èavere certi upgrade su questo ...

Parola di Charles Leclerc in vista del Gran Premio didi Formula 1. "Per noi, obiettivamente ... 1 giugnoMeloni si è concessa anche un commento 'fuori agenda', con un'incursione nelle elezioni anticipate in. 'È molto interessante capire cosa accadrà', ha detto rispondendo a un giornalista ...... tv, radio, stampa e digital, in Italia e in Francia, Germania,, Belgio, Svizzera e Regno ... con un budget di 42,8 milioni di euro e destinato a salire a 43,3 milioni nel, ha coinciso con ...

Formula 1 2023, gli orari del GP di Spagna a Barcellona (Montmeló) Sky Sport

Carlos Sainz si sta godendo tutto l’affetto del paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya, che pullula di giornalisti e ospiti che sostengono lui e l’altro pilota di casa Fernando Alonso.In occasione dei “Made in Italy Days”, Amazon celebra la Festa della Repubblica Italiana attraverso l’iconica struttura che fa parte del centro direzionale di Seattle ...