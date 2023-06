F1 | George Russell | “Weekend che ci permetterà di capire il nostro valore | speriamo di passare la Ferrari”

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023)si dimostra carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato del Montmelò il pilota inglese si appresta a vivere una tre-giorni di estrema importanza pensando alla sua vettura, con gli aggiornamenti portati a Monte-Carlo che dovranno essere confermati anche sulla pista ben più probante posizionata vicino a Barcellona. Il classe 1998 inizia il suo racconto tornando con la mente alla gara di domenica nel Principato: “Ottavo in griglia e quinto all’arrivo. Non un risultato da buttare, ma per colpa di un errore nel giro di uscita dopo il pit-stop non ho potuto centrare il podio. Le condizioni non erano semplici e Ocon meritava sicuramente più di me quel risultato, però quelle due posizioni avrebbero ...