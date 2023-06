F1 | Fernando Alonso | “Vincere? Difficile Ma in casa si ha sempre una marcia in più”

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) Scalda i motori, pilota dell’Aston Martin che si appresta a cominciare il lungo weekend relativo al GP della Spagna, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. L’iberico infatti non vede l’ora di correre davanti al pubblico di, andando a caccia del suo successo numero 33 in carriera accontentando dunque anche i suoi fan social. Il nativo di Oviedo è stato intercettato come da tradizione dai media spagnoli alla vigilia delle prove libere, illustrando i suoi obiettivi verso la gara e analizzando la situazione generale del Campionato. In prima battutaha parlato di quanto sia stato rigenerativo allontanarsi temporaneamente dalla F1: “Il periodo in cui sono stato fuori dalla mi ha aiutato a ricaricare le batterie – ha detto il pilota nella parole riportate da Marca – Quei due anni in altre ...