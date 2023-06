Export | Allianz Trade | “Imprese ottimiste per il 2023 | ma restano forti incertezze globali”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Pubblicata oggi la seconda edizione del Global Survey Gli sconvolgimenti degli ultimi anni, dalla pandemia di Covid-19 all’invasione dell’Ucraina, sembrano condurre verso un ripensamento delle catene di approvvigionamento. In che modo questi eventi stanno influenzando le, la loro volontà di commerciare e le modalità con cui operano all’estero?pubblica oggi la seconda edizione del suo Global Survey. Il leader mondiale dell’assicurazione credito ha intervistato quasi 3.000 esportatori di Francia, Germania, Italia, Spagna, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti, chiedendo alle aziende quali sono le loro aspettative per quanto riguarda le esportazioni nel, le loro esperienze in merito alle interruzioni delle catene di approvvigionamento, i piani per rendere le catene di ...