Europa League | Siviglia ancora campione | rigori fatali per la Roma

IBANEZ 6,5 Inno, non ha mai tradito. Commovente il colpo di testa che al 42' annulla lo stacco di Ocampos. Poi è una guerra tra il Roger buono e quello cattivo che rischia un rigore e che si ...Finisce ancora così. Finisce sempre così. Con il Siviglia campione diper la settima volta, il suo trofeo. E le avversarie a masticare amaro. L'Italia beffata, la Roma in lacrime in mezzo al campo. Stretta intorno al suo condottiero Josè Mourinho che l'ha ...Alla Puskas Arena, il match valido per la finale ditra Siviglia e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (inviato all'Olimpico) - Alla Puskas Arena, Siviglia e Roma si affrontano nel match valido per la finale di ...

Europa League, Siviglia-Roma 5-2 d.c.r.: settimo trionfo per gli andalusi, Mourinho ko - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma battuta 5-2 ai rigori, Siviglia vince l'Europa League La cronaca, Il cielo è biancorosso sopra a Budapest e non giallorosso come Josè Mourinho e i suoi speravano. In una notte infinita e ...Al team di Mourinho non riesce la vittoria della sua prima Europa League, al termine di una sconfitta amara arrivata dopo 146 minuti di gioco (record storico per una partita… ...