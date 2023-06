Europa League Roma | orgoglio e dolore | il Siviglia vince ai rigori

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 1 giugno 2023) Budapest – Nella notte di Budapest, ilbatte la5-2 dopo iin finale die conquista il trofeo per la settima volta. Dopo i tempi regolamentari terminati 1-1 – per il gol di Dybala e l’autorete di Mancini – e i supplementari che non cambiano il risultato dopo 146? di gioco complessivo, epilogo dal dischetto. Sbagliano Mancini e Ibanez,il. Mourinho perde la sua prima finale europea. Il match Laparte con atteggiamento aggressivo e conquista subito un corner, scontro aereo tra Gudely e Ibanez senza conseguente apparenti per entrambi i calciatori. Ilsi assesta e comincia a tessere la rete di passaggi, con una manovra compassata affidata al metronomo Rakitic. Al 12?, prima ...