Europa League | Pinto | non equilibrata la direzione di Taylor

(Di giovedì 1 giugno 2023) "Noi come AS Roma non desideriamo mettere in discussione i meriti del Siviglia, crediamo che con i nostri avversari abbiamo dato vita a una grande finale, onorando al meglio il palcoscenico che ci ...

Contro il Monza, la Dea cercherà di assicurarsi un posto ine, quindi, ci aspettiamo una grande prestazione dal calciatore croato. Stesso percorso per Lewis Ferguson (37), versatile ...Così il general manager dell'area sportiva della Roma, Tiago Pinto, commenta all'ANSA la direzione dell'arbitro Taylor nella finale di. "Il rigore non assegnato per il fallo di mano di ...In una dichiarazione rilasciata all' ANSA , il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto , ha commentato l'arbitraggio di Anthony Taylor in occasione della finale ditra i giallorossi e il Siviglia: ' Noi come AS Roma non desideriamo mettere in discussione i meriti del Siviglia , crediamo che con i nostri avversari abbiamo dato vita a una grande ...

Europa League, Siviglia-Roma 5-2 d.c.r.: settimo trionfo per gli andalusi, Mourinho ko - Sportmediaset Sport Mediaset

"Noi come AS Roma non desideriamo mettere in discussione i meriti del Siviglia, crediamo che con i nostri avversari abbiamo dato vita a una grande ...«Noi come AS Roma non desideriamo mettere in discussione i meriti del Siviglia, crediamo che con i nostri avversari abbiamo dato vita a una grande finale, onorando al meglio il palcoscenico ...