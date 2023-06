Europa League | la maledizione dagli undici metri Ma a Budapest la storia non finisce mai

I rigori, ancora una volta, la maledizione continua. A Budapest come quel 30 maggio 1984 all'Olimpico contro il Liverpool. Era la Coppa dei Campioni, stavolta l', cambia la coppa non la sostanza. A Mourinho non riesce l'ennesimo miracolo, anche se ci è arrivato davvero a tanto così. Neanche il suo carisma ha potuto sfatare il tabù e invertire la ...Gelo tra la Puskas Arena e l'Olimpico. I tifosi giallorossi hanno sostenuto fino all'ultimo calcio di rigore i giallorossi durante la finale di. Nonostante la sconfitta arrivata dagli undici metri a causa degli errori di Roger Ibanez e Gianluca Mancini i tifosi giallorossi presenti nell'impianto di Budapest hanno omaggiato i ...La Roma perde la finale di, ai calci di rigore trionfa il Siviglia. Sui social i tifosi ironizzano sulla sconfitta pubblicando ...

Josè Mourinho letteralmente furioso per la sconfitta in finale di Europa League da parte della sua Roma. José Mourinho furioso, il tecnico della Roma ha sfogato la sua rabbia nel dopo partita a Budape ...Roma abbracciata in campo dopo la sconfitta in finale di Europa League. Il portoghese: “Avete giocato una grande partita” La Roma va ad un passo dallo scrivere una pagina della propria storia, ma alla ...